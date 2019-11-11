В ЕС заявили о готовности созвать новую встречу по иранскому атому

11 ноября 2019 19:10 (UTC+04:00)

ЕС готов вскоре созвать новую встречу по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после возобновления Тегераном обогащения урана в Фордо. Об этом, как передает Trend соссылкой на Тасс, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы оцениваем необходимость проведения встречи совместной комиссии по СВПД. Возможно, она состоится в ближайшие дни", - сказала Могерини.

Ранее она отметила, что ЕС остается полностью привержен СВПД, хотя делать это становится все труднее, и намерен продолжать использовать максимальные дипломатические усилия для урегулирования ситуации. Могерини сообщила, что ЕС даст свою оценку действиям Тегерана до конца понедельника, когда получит отчет МАГАТЭ о работах на объекте Фордо.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств, предусмотренных соглашением.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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