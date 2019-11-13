Иран и Италия подчеркнули важность сохранения двусторонних отношений

13 ноября 2019 10:13 (UTC+04:00)

Посол Ирана в Риме Хамид Баят провел встречу с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано по двусторонним, региональным и международным отношениям, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Баят указал на давнюю историю ирано-итальянских отношений и выразил надежду, что Рим все еще будет расширять связи с Тегераном.

На встрече посол Ирана рассказал о последних шагах, предпринятых Ираном для сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в соответствии с условиями этого соглашения, и подчеркнул, что Европе необходимо предпринять серьезные шаги для выполнения своих обязательств по сохранению соглашения 2015 года.

Баят также сослался на Ормузскую мирную инициативу, позиции Ирана по региональным вопросам и подход Тегерана к решению проблем путем диалога.

Заместитель министра иностранных дел Италии также подчеркнул важность отношений двух стран, а также взаимодействия и диалога двух стран по различным вопросам.

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