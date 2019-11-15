В Иране заявили, что никогда не пойдут на переговоры по ракетной программе

15 ноября 2019 11:12 (UTC+04:00)

Ракетная программа Ирана никогда не станет предметом переговоров. Об этом, как сообщает агентство Fars, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это никогда не произойдет", - ответил он на вопрос журналиста о возможном начале Ираном в связи с санкционным давлением переговоров по ракетной программе. Командующий КСИР добавил, что "Иран продолжит наращивать свои оборонные способности".

По его словам, "ракетная программа является красной чертой, поэтому она не будет включена в переговорный процесс". "Мы не прекратим и не свернем ее", - отметил Салами.

Иран с 1990-х годов занимается развитием своей ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у его соперников в регионе тоже приняты на вооружение баллистические ракеты.

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