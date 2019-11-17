Президент Ирана издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо

Президент Ирана Хасан Роухани подписал в воскресенье указ о выплате материальной компенсации гражданам, которые пострадали в результате недавнего повышения цен на топливо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

"Я подписал распоряжение о выплате материальной помощи лицам, материально пострадавшим от повышения цен на топливо", - заявил иранский президент.

По словам Роухани, "государственная финансовая поддержка будет выплачиваться, начиная с завтрашнего дня".

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