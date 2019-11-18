Власти Ирана пообещали решить проблемы с интернетом в стране

Проблемы с интернетом в Иране исчезнут в течение одного или двух дней. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"В течение сегодняшнего и завтрашнего дня, вероятно, проблема с интернетом в различных местах решится", - приводятся слова Рабии в Telegram-канале правительства.

Как передает корреспондент РИА Новости в Тегеране, проблемы с доступом в сеть, начавшиеся в иранской столице в субботу, до сих пор существуют, через раз загружаются сайты с иранским доменом.

В то же время неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщала о почти полном его отключении в Иране.

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