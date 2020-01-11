Генштаб ВС Ирана: Украинский лайнер был сбит непреднамеренно

БАКУ /Trend/ - Самолет "Международных авиалиний Украины" был непреднамеренно сбит под Тегераном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ISNA, говорится в заявлении Генштаба ВС Ирана.

В заявлении отмечается, что во время атаки Ирана на американские базы в Ираке и в последующие часы увеличились полеты военных самолетов США.

Согласно заявлению, противовоздушная оборона Ирана расценила резкое возвращение самолета, вылетевшего из международного аэропорта Имама Хомейни, как угрозу важным военным объектам Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении отмечается, что Генштаб ВС Ирана приносит свои извинения иранскому народу и семьям пострадавших за человеческую ошибку в связи с инцидентом и подчеркивает невозможность в дальнейшем таких инцидентов после проведенных реформ.

Как говорится в заявлении, главный виновник инцидента будет представлен Генштабу ВС и в его отношении будут предприняты шаги в рамках законодательства.

Генштаб ВС Ирана выражает соболезнования иранскому народу и семьям всех жертв.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов)

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