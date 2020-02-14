Зариф провел встречу с премьер-министром Канады
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом говорится в сообщении иранского МИД.
"Глава МИД Ирана и премьер министр Канады провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Как следует из сообщения, Зариф также провел отдельную встречу с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.
Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля .
Лента новостей
Объявлен конкурс "Мечети Азербайджана". Лучшие работы будут представлены с уникальной коллекцией Корана
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Международного комитета Красного Креста (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность» (ФОТО)
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО)
PwC выступил на 4-ой Конференции на тему «Польза проведения крупномасштабных спортивных мероприятий»
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии (ФОТО)
Утвержденный Президентом Азербайджана План мероприятий предусматривает повышение минимальной зарплаты