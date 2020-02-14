Зариф провел встречу с премьер-министром Канады

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом говорится в сообщении иранского МИД.

"Глава МИД Ирана и премьер министр Канады провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Как следует из сообщения, Зариф также провел отдельную встречу с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открылась в пятницу, 14 февраля .