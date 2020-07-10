Башар Асад подчеркнул стратегическое партнерство Тегерана и Дамаска
Во время встречи с начальником штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери президент Сирии Башар Асад подчеркнул необходимость стратегического сотрудничества между Тегераном и Дамаском, передает Trend со ссылкой на IRNA.
В ходе встречи Асад назвал подписание военного соглашения между Ираном и Сирией результатом многолетнего стратегического сотрудничества между двумя странами.
Он выразил удовлетворение результатами двусторонних встреч и подписанием соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Тегераном и Дамаском, отметив, что это свидетельствует об уровне сотрудничества между Сирией и Ираном.
Согласно сообщению, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана также подчеркнул важность укрепления отношений между Ираном и Сирией в различных областях и заявил, что это отвечает интересам обеих стран.