Лавров и Зариф проведут переговоры в Москве

Политика 20 июля 2020 17:59 (UTC+04:00)
Лавров и Зариф проведут переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Москве переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend.

"Во вторник в Москве пройдут переговоры Лаврова и Зарифа", - сказала дипломат.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в свою очередь сообщил ТАСС, что Лавров и Зариф обсудят на переговорах во вторник ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе и сирийскую проблематику.

"СВПД, двусторонние отношения и Сирия. Главным образом эти темы", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

Последний раз глава МИД Ирана посещал Москву 16 июня.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Рост добычи на месторождении &quot;Азадеган&quot; в центре внимания - Национальная нефтекомпания Ирана
Рост добычи на месторождении "Азадеган" в центре внимания - Национальная нефтекомпания Ирана
Объем экспорта Ирана находится на приемлемом уровне - министр нефти
Объем экспорта Ирана находится на приемлемом уровне - министр нефти
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на поставку труб
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на поставку труб
Loading Bars
Лента новостей
После акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений - минздрав Общество 18:25
В некоторых странах началась вторая волна заражений - минздрав Азербайджана Общество 18:20
Оперштаб назвал условие восстановления поездок в районы Общество 18:09
Шахмар Мовсумов: На следующих этапах переход к смягчению карантинного режима будет постепенным Общество 18:09
В Азербайджане внесена ясность в вопрос об открытии пляжей Общество 18:04
В Азербайджане названо число лечащихся от коронавируса в домашних условиях Общество 18:00
Инфляция в июне в Казахстане составила 7 % Казахстан 17:59
Лавров и Зариф проведут переговоры в Москве Политика 17:59
Проведение второго тура приемных экзаменов начнется во второй половине августа - ГЭЦ Общество 17:55
Готовится план по проведению Гурбан байрамы Общество 17:53
Швейцария без всяких ограничений открывает границу для граждан Грузии Грузия 17:50
Помощник Президента: Сегодня Азербайджан ведет борьбу на нескольки фронтах Политика 17:50
Экзамены для приема на госслужбу в Азербайджане будут проводиться начиная с августа Общество 17:49
Излечившиеся от коронавируса могут принять участие в экзаменах - ГЭЦ Азербайджана Общество 17:47
В Азербайджане не зарегистрированы случаи повторного заражения корнавирусом - Минздрав Общество 17:42
ГЭЦ Азербайджана: До сих пор на экзаменах не зафиксированы какие либо негативные случаи или инфицирование вирусом Общество 17:42
Ханлар Ханларзаде: Известны результаты экзаменов более 124 учащихся и абитуриентов Общество 17:33
Рост добычи на месторождении "Азадеган" в центре внимания - Национальная нефтекомпания Ирана Энергетика 17:29
Шахмар Мовсумов: На следующих этапах возможно возобновление деятельности и в других областях Общество 17:26
21 человек погиб в результате наводнений в Бангладеш Другие страны 17:25
Банк Республика получил второй транш кредита от ЕБРР Экономика 17:15
В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса превысило 19 тысяч Общество 17:15
AZAL будет выполнять рейсы в Стамбул ежедневно Общество 17:13
Фахраддину Гадирову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки" Политика 17:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО) Политика 17:12
Без урегулирования нагорно-карабахского конфликта в Армении никаких перемен не будет Политика 17:11
Президент Ильхам Алиев наградил Тайяра Джафарова орденом "Шохрат" Политика 17:05
Парламент Египта одобрил продление режима ЧП в стране на три месяца Арабские страны 17:03
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгии Политика 17:02
Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг - Прямая трансляция Общество 17:01
В Азербайджане создана электронная информационная система по пищевой безопасности Общество 16:52
С завтрашнего дня температура воздуха в Баку снизится на 5-8 градусов Общество 16:43
Президент Ильхам Алиев назначил временно исполняющего обязанности министра культуры Политика 16:42
Свыше 46 тысяч добровольцев обратились для прохождения службы в армии - Госслужба Азербайджана Общество 16:41
История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански Интересное 16:40
Объем экспорта Ирана находится на приемлемом уровне - министр нефти Энергетика 16:32
В Италии предлагают дезинфицировать помещения ультрафиолетовыми лампами Европа 16:28
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме Общество 16:17
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на поставку труб Тендеры 16:12
«Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на поставку необходимых товаров Тендеры 16:11
«Туркменгаз» объявляет тендер на капитальный ремонт газотурбинных двигателей Тендеры 16:08
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2% Грузия 16:07
Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах перед началом четвертого дня саммита ЕС Европа 15:56
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение Политика 15:56
Компания Signify реализует проекты в Азербайджане, сотрудничая с рядом компаний ИКТ 15:54
Иран намерен развивать нефтяной сектор за счет собственного потенциала - министр Энергетика 15:53
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом Политика 15:38
Леонид Слуцкий: Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки Политика 15:33
Renault зафиксировала в первом полугодии худший результат по продажам с 2009 года Европа 15:29
IRU и Туркменистан планируют сотрудничать в реализации модулей e-TIR Транспорт 15:10
Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО) Политика 15:06
Доля евро в валютной корзине SOFAZ снизилась Энергетика 15:05
После вмешательства минэкологии приостановлены строительные работы в Ясамальском районе Общество 15:03
Еще на одной базе США в Японии выявили заражение коронавирусом США 15:03
МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей Общество 14:58
Казахстано-турецкая нефтекомпания привлекает услуги по ремонту станков-качалок Тендеры 14:39
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти Тендеры 14:38
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит стройматериалы Тендеры 14:36
Казахстанская компания закупит стальные профили Тендеры 14:35
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана привлекает услуги по ремонту Тендеры 14:34
Ферганский нефтеперерабатывающий завод начнет выпускать дизель стандарта «Евро-5» уже этой осенью Узбекистан 14:30
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Трабзон Турция 14:28
В Пекине не осталось районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозы Другие страны 14:27
В Папуа - Новой Гвинее зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом Другие страны 14:24
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане вызвана в МИД Политика 14:23
Маршрут IGB подготовлен к следующему этапу строительных работ Энергетика 14:22
Завтра в Баку ожидается ветер, в районах Азербайджана до 41 градуса тепла Общество 14:16
Иран наращивает нефтедобычу на блоке «Западный Карун» Экономика 14:13
Нагиф Гамзаев: В Азербайджане сильная молодежь, которая готова защищать свою Родину Политика 14:12
Дмитрий Песков: РФ надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе будет урегулирована Политика 13:58
Объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана составил более 165 тысяч тонн Транспорт 13:55
Иран увеличит добычу нефти на месторождении "Южный Азадеган" Энергетика 13:48
В Азербайджане возобновилась деятельность судов Общество 13:26
Бахрам Багирзаде – памяти Анара Мамедханова: С юбилеем, Капитан! (ФОТО) Социум 13:22
Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Политика 13:17
Дочь Национального героя Азербайджана выступила с заявлением перед офисом ООН (ФОТО) Политика 13:14
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:00
IRU о методах улучшения таможенной системы в Туркменистане Транспорт 12:59
Минздрав Азербайджана о точности тестов на COVID-19 Общество 12:56
Госкомитет Азербайджана об экспортных показателях первого полугодия Бизнес 12:54
Дмитрий Солонников: У провокации на армяно-азербайджанской границе сценарий простой, и не сейчас придуманный Политика 12:51
Иран подписал контракт по увеличению нефтедобычи Экономика 12:40
Строительство IGB ускоряется за счет автоматической сварки Энергетика 12:40
Падение добычи газа в Узбекистане продолжается Узбекистан 12:40
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали Турция 12:39
Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток Грузия 12:39
Туркменистан будет участвовать в Каспийском медиа-форуме Туркменистан 12:30
Во Францию доставлены самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета Общество 12:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева в связи с 12 погибшими военнослужащими (ФОТО) Политика 12:25
Сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан Турция 12:23
Иран может экспортировать 15 млн тонн стали Экономика 12:21
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Диярбакыр Турция 12:19
В Казахстане произведут возврат начисления средств за отопление Казахстан 12:18
Сократились поездки из Турции во Францию с целью трудоустройства Турция 12:07
В селах Нефтчалы установлены резервуары для воды, бурят артезианские скважины (ФОТО) Общество 12:02
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны Политика 12:01
В период пандемии грузоперевозки из Турции в Ирак незначительно сократились Турция 11:57
Арзу Нагиев: Азербайджанская армия показала себя на высочайшем уровне Политика 11:57
В Иране упал спрос на турецкую сталь Турция 11:55
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 11:52
Все новости