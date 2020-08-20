В Иране представили легкий турбовентиляторный двигатель

Первый легкий турбовентиляторный двигатель и две баллистические и крылатые ракеты были представлены в присутствии президента и министра обороны Ирана в режиме видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Сегодня в День промышленной обороны в Иране были представлены первый легкий турбовентиляторный двигатель и две баллистические и крылатые ракеты.

Соответственно, с присутствием президента Хасана Рухани и министр обороны Амира Хатами, состоялась видеоконференция для открытия выставки, посвященной беспилотным летательным аппаратам, и производственной линии двигателя «Одж» самолета Косар.

Также сегодня был представлен легкий турбовентиляторный двигатель четвертого поколения, который является первым в стране. Этот двигатель значительно увеличивает мощность страны в области авиационных двигателей и модернизирует существующие двигатели как минимум на одно поколение.