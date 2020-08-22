США не имеют права запустить процедуру возврата санкций против Ирана

США не имеют права воспользоваться механизмом восстановления санкций против Ирана, так как страна отказалась от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Как я неоднократно напоминал, США в одностороннем порядке прекратили свое участие в СВПД 8 мая 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД. Поэтому США не могут рассматриваться в качестве государства - участника СВПД в целях возможного пересмотра санкций, предусмотренного резолюцией", - сказал Ж.Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что он будет и впредь делать все возможное для сохранения и полного осуществления СВПД всеми сторонами. "СВПД остается ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения [ядерного оружия], способствуя укреплению региональной безопасности", - заключил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.