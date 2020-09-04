Иран входит в пятерку стран мира по производству высокоскоростных судов

Генеральный директор Организации морской промышленности министерства обороны Амир Растегар сказал, что Иран входит в пятерку стран, занимающихся производством высокоскоростных судов, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«В области высокоскоростных судов мы входим в пятерку ведущих стран мира, которые могут проектировать и строить высокоскоростные ракетные установки со скоростью более 130 километров в час. Что касается подповерхности, мы входим в число первых 13 стран в мире, которые имеют возможность проектировать и строить подводные лодки, а в области надводной части мы входим в число 20 стран мира, которые имеют возможность строить все виды эсминцев и ракетных пусковых установок», - сказал он.