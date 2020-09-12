Прошел первый совместный вебинар Ирана и России по туризму

Первый вебинар заседание Ирана и России по развитию сотрудничества в сфере туризма прошел в субботу, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Как сообщает пресс-служба министерства культурного наследия, туризма и ремесел Ирана, совместный вебинар Ирана и России по туризму сегодня прошел во главе гендиректором Управления туристического маркетинга Иран и главой отдела по международным делам при федеральном агентстве по туризму.

Стороны на вебинаре обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма. Они также изучили ситуацию с туризмом в двух странах, туристические отношения и всеобъемлющую программу по отмене визы для туристических групп. Они обменялись опытом по противостоянию пандемии коронавируса.

Иран и Россия 27 марта 2017 года договорились о взаимной отмене виз для туристических групп. Они подготовили трехлетний план для выполнения договора, который вступит в силу 2020-2022 гг.

По итогам вебинара, министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана в ближайшее время посетит Москву с рабочим визитом.