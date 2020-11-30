Джахангири примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

30 ноября первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции, организованном Индией, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Главы правительств планируют обсудить вопросы преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции, цифровизации экономик государств – членов ШОС, углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширения практики взаимных расчётов в национальных валютах.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).