Спикера парламента Ирана посетит сегодня Россию

Советник спикера иранского парламента Бабак Негахдари, заявив, что цель визита спикера в Россию заключается в расширении экономического и торгового взаимодействия, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Он отметил, что в ходе этого визита послание Верховного лидера революции будет представлено его российскому коллеге.

Напомним, что сегодня по приглашению спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф посетит Москву во главе делегации.

Подчеркнув, что продвижение ирано-российских отношений до стратегического уровня является одной из важнейших целей этого визита, Негахдари заявил: «Различные встречи по экономическим вопросам и торговым отношениям являются важной частью визита спикера в Россию».

По его словам, «помимо укрепления экономического сотрудничества в форме двусторонних отношений, укрепление торговых отношений в форме Евразийского союза, наблюдателем которого является Иран, а также обсуждение коридора Север-Юг станут другими важными темами визита Калибафа».