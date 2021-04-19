Спикер иранского парламента подчеркнул необходимость углубления сотрудничества с Сербией

На встрече с министром иностранных дел Сербии спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, культуры и туризма, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Багер Калибаф на встрече с министром иностранных дел Сербии Никола Николой Селаковичем заявил, что Исламская Республика Иран и Сербия имеют давние отношения. «Более тесные отношения между Тегераном и Белградом может привести к укреплению отношений для всестороннего сотрудничества», - отметил он.

«Объем экономических отношений между Ираном и Сербией не соответствует имеющимся политическим отношениям», - пояснил он.

Он также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, промышленности, сельского хозяйства, культуры и туризма.