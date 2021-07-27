Спикер иранского парламента посетит Сирию с визитом

Спикер Меджлиса (иранского парламента) Мохаммад Багер Галибаф в целях снятия торговых препятствий и разрешения проблем бизнесменов посетит Сирию, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он в ходе своего визита встретится с властями и бизнесменами Сирии, чтобы следить за торговым целями страны.

Стратегические взаимодействия, в том числе экономические соглашения между Ираном и Сирией, будут обсуждены в рамках поездки Галибафа.

Ранее спикер иранского парламента в целях продвижения экономической дипломатии предложил переименовать ведомство иностранных дел в «Министерство иностранных дел и международной торговли».