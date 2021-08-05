Иран укрепляет отношения с Латинской Америкой

Политика 5 августа 2021 22:00 (UTC+04:00)
Иран укрепляет отношения с Латинской Америкой

Укрепление политических и экономических отношений со странами Латинской Америки является одним из приоритетов внешней политики Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, заявил новый президент Ирана Эбрагим Раиси на встрече с генеральным секретарем Боливарианского альянса народов Латинской Америки (ALBA) Саша Льоренти.

«Иран полон решимости и дальше укреплять свои политические и экономические отношения со странами-членами союза, и это соответствует общим ценностям и позициям обеих сторон», - добавил он.

Со своей стороны, Льоренти Солис выразил удовлетворение своим присутствием в Тегеране от имени девяти стран-членов союза и поздравил Раиси с избранием на пост президента Исламской Республики Иран.

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