Иран рассчитывает, что на полях саммита ШОС в Душанбе состоится встреча Путина и Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси рассчитывает на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе провести первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в пятницу журналистам посол республики в РФ Казем Джалали в кулуарах VI Каспийского медиафорума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, его превосходительство аятолла Раиси, уважаемый президент Исламской Республики Иран проведет встречу с его превосходительством Владимиром Путиным, уважаемым президентом РФ", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Посол республики в РФ заявил, что Иран надеется как можно скорее стать членом Шанхайской организации сотрудничества при поддержке государств ШОС.

"Мы надеемся, что с поддержкой всех стран мы станем как можно скорее полноценным членом этой организации", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Джалали напомнил, что Иран с 2008 года выступал за полноценное участие в ШОС. "[Надеемся, что] наше полноценное участие в данной организации приведет к еще большему сотрудничеству в регионе и в ШОС", - резюмировал иранский дипломат.

Ранее спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов сообщил в интервью ТАСС, что Москва надеется, что главы государств ШОС примут решение о начале приема Тегерана в организацию на саммите, который состоится 16-17 сентября в Душанбе.

ШОС - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.