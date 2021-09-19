Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов – МИД

БАКУ /Trend/ - Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов.

Как сообщает Trend, об этом в воскресенье сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, региональное сотрудничество – основа мира и стабильности. «Текущие процессы должны перерасти в коллективное сотрудничество, и это единственный выход», – подчеркнул он.

Хатибзаде отметил, что для Ирана очень важно развитие соседних стран. «Все соседи должны понимать, что развития, мира и стабильности в регионе можно достичь только путем коллективного сотрудничества», – сказал он.

(Автор: Эльнур Багышов)