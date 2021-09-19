Глава МИД Ирана завтра отправится в Нью-Йорк

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в понедельник отправится в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ирна, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье.

"Глава внешнеполитического ведомства Ирана проведет встречу с властями 42 стран, в том числе с коллегами стран "пятерки" в Нью-Йорке", - отметил он на своей пресс-конференции.