Глава МИД Ирана завтра отправится в Нью-Йорк
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в понедельник отправится в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ирна, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье.
"Глава внешнеполитического ведомства Ирана проведет встречу с властями 42 стран, в том числе с коллегами стран "пятерки" в Нью-Йорке", - отметил он на своей пресс-конференции.
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