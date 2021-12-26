Глава МИД Ирана заявил о необходимости увеличения объема торговых отношений с Оманом
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу с заместителем министра иностранных дел Омана по дипломатическим вопросам Шейхом Халифой аль-Харити, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
В ходе встречи глава МИД Ирана назвал улучшение и расширение отношений с соседями приоритетом внешней политики правительства Эбрахима Раиси, а также подчеркнул особое место Омана среди соседей.
Амир Абдоллахиан также подчеркнул необходимость двусторонних усилий по увеличению объемов торговых отношений между двумя странами.
Отметим, что заместитель министра иностранных дел Омана по дипломатическим вопросам Шейх Халифа аль-Харити находится в Тегеране для участия в заседании Совместного стратегического консультативного комитета.
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