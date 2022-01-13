Иран временно лишился права голоса в ГА ООН

Делегации Венесуэлы, Ирана, Судана и ряда других стран временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. В тексте письма генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на имя председателя 76-й сессии Генассамблеи Абдуллы Шахида значатся 11 государств, имеющих долги. Среди них в том числе - Антигуа и Барбуда, Вануату, Гвинея, Коморские Острова, Конго, Папуа - Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе, распространенном в среду, говорится, что на основании 19-й статьи Устава ООН "член организации, за которым числится задолженность по уплате <...> денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".

Однако Генассамблея может разрешить участвовать в голосовании, если признает, что "просрочка платежа произошла по не зависящим от него (члена организации - прим. ТАСС) обстоятельствам". Так, Коморским Островам, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали позволено принимать участие в голосовании до конца 76-й сессии.

Для того, чтобы возобновить право голоса, Венесуэле необходимо выплатить $39,8 млн, Ирану - $18,4 млн, Судану - $299 тыс., а Вануату - $194.