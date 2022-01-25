Иран готов пойти на прямые переговоры с США, если с Тегерана снимут санкции - Раиси
Иранская сторона готова пойти на переговоры с США, если Вашингтон снимет санкции с исламской республики. Об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси в обращении к населению страны, которое транслировало государственное телевидение республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На сегодняшний день прямых переговоров не было. Однако сегодня мы заявляем, если противоположная сторона намерена снять репрессивные санкции, то для переговоров есть место ", - сказал он.
Политик отметил, что со стороны США существует желание вести прямые переговоры. "Эти запросы не новые, они были всегда. Некоторые страны сообщают нам, что Вашингтон хочет вести переговоры напрямую [с Ираном]", - добавил он.
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