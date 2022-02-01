Тегеран ждет политического решения от Вашингтона - МИД Ирана

В сфере отмены санкций иранская делегация ждет политических решений от Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он на своей пресс-конференции заявил, что Иран творчески и креативно написал свои идеи (по отмене санкций – ред.), и ждет ответа от Запада. «Если после возвращения делегаций в Вену, они ответили бы на естественные права и требования Ирана, тогда мы сможем достичь стабильного и надежного соглашения», добавил Хатибзаде.

По его словам, основные шаги должны быть предприняты в области проверки и представления гарантий.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана. Переговоры в настоящее время приостановлены, делегации отправились в свои страны для консультаций и вернутся в Вену на следующей неделе.

Комментируя визита министра иностранных дел Катара в Тегеран, пресс-секретарь МИД Ирана назвал нормальной постоянные консультации в регионе.