МИД Ирана: Переговоры с Саудовской Аравией до сих пор не дали видимых результатов

Переговорный процесс между Тегераном и Эр-Риядом все еще не принес никаких значимых результатов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры в Багдаде на протяжении последних четырех раундов продолжались в атмосфере позитива и взаимоуважения. При этом нужно подчеркнуть, что ощутимых результатов на текущий момент не достигнуто, или, по крайней мере, эти результаты очень ограничены", - сказал он.

По словам дипломата, "в ходе пятого раунда необходимо учитывать опыт прошлых встреч". "Дата пятого раунда пока не определена", - добавил он.