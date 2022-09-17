Президент Ирана заявил об отсутствии пользы от возможной встречи с Байденом

Иранский президент Эбрахим Раиси сомневается в пользе своей возможной встречи с главой американской администрации Джо Байденом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи (ГА) ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Выдержки из интервью иранского политика, который примет участие в открывающейся 20 сентября неделе высокого уровня ГА всемирной организации, обнародовала телекомпания CBS.

Президента спросили, готов ли он встретиться с Байденом в Нью-Йорке. "Нет. Я не думаю, что такая встреча состоится, - подчеркнул Раиси. - Я не думаю, что встреча или разговор с ним принесут пользу".

У него также поинтересовались, в чем разница между администрациями Байдена и его предшественника Дональда Трампа в отношении Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Новая администрация в США, они утверждают, что отличаются от администрации Трампа. Они говорили об этом в своих посланиях к нам. Но мы не увидели никаких изменений в реальности", - отметил Раиси.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.