Сервис Kraken выплатит штраф за нарушение санкций против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и сервис обмена цифровых валют Kraken заключили соглашение, согласно которому сервис выплатит штраф за нарушение санкций против Ирана. Об этом сообщается в обнародованном в понедельник заявлении Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Kraken согласилась перечислить $362 158,7 для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за явные нарушения санкций против Ирана. В рамках урегулирования с OFAC компания Kraken также согласилась инвестировать дополнительные $100 тыс. в определенные меры контроля за соблюдением санкций", - говорится в сообщении.

Причиной претензий к Kraken со стороны надзорного органа послужило то, что сервис своевременно не внедрил необходимые инструменты определения геолокации, включая автоматизированную систему блокировки IP-адресов, что позволило пользователям из Ирана совершать операции с цифровыми валютами на ее платформе.