Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана

Политика Материалы 11 декабря 2022 10:17 (UTC +04:00)
Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана

Читайте Trend в

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Иране Саймона Шерклиффа в связи с высказываниями британских властей о внутренних делах Ирана, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Поддержка британскими властями террора и беспорядков в Иране, а также введение незаконных санкций против ряда иранских граждан были одними из причин, по которым Шерклифф был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

Продолжение интервенционистских высказываний официальных лиц Великобритании о внутренних делах Ирана, поддержка британским правительством и СМИ недавних беспорядков в Иране и введение Великобританией санкций против иранских граждан были решительно осуждены иранскими дипломатами во время встречи с послом.

Также было подчеркнуто, что усилия британских и базирующихся в Лондоне СМИ по продолжению беспорядков в Иране ни к чему не приведут и только усилят ненависть иранского народа к британской антииранской политике.

Посол Великобритании был проинформирован о том, что Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на санкции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости