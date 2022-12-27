Доха готова развивать двустороннее сотрудничество с Тегераном

Передавая послание министра иностранных дел Катара своему иранскому коллеге, помощник министра иностранных дел Катара по региональным вопросам выразил готовность Дохи развивать и продвигать сотрудничество с Тегераном, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Находящийся с визитом в Иране помощник министра иностранных дел по региональным делам Мохаммед бен Абдель Азиз Аль-Хулайфи встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В ходе встречи Амир Абдоллахиян оценил двусторонние отношения Ирана и Катара в различных политических, экономических и консульских областях как отличные.

Иранский дипломат также подчеркнул необходимость реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе предыдущих встреч.

Катарская сторона также выразила готовность правительства Катара развивать и продвигать сотрудничество с Ираном, передав послание министра иностранных дел Катара своему иранскому коллеге.