Иран заявил, что не против работы в стране западных интернет-сервисов

Тегеран готов разрешить работу на своей территории западных социальных сетей, но для этого им необходимо выполнить некоторые условия, прежде всего, стать более открытыми для проверок властями Исламской Республики. Об этом заявил во вторник президент страны Эбрахим Раиси в интервью иранскому телевидению в преддверии годовщины Исламской революции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет проблем в том, чтобы иностранные интернет-платформы работали в Иране, но они должны отвечать за свои действия и быть доступны для проверок, а также не способствовать снижению безопасности у нас в стране. Например, у них должен быть в Иране официальный представитель," - подчеркнул Раиси.

"У людей должен быть свободный доступ в интернет, и они должны спокойно использовать его для работы. Мы ввели ограничения на работу иностранных интернет-сервисов только после начала беспорядков, так как эти западные платформы плохо сказывались на безопасности. Какая страна позволит социальным сетям подрывать свою безопасность?" - отметил президент Ирана.

"Мы считаем, что как эти платформы несут ответственность за то, что они делают в странах Европы, они также должны нести ответственность за работу в нашей стране", - заявил Раиси.