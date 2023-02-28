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Глава МИД Ирана встретился со своей норвежской коллегой в Женеве

Политика Материалы 28 февраля 2023 12:39 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана встретился со своей норвежской коллегой в Женеве

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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на полях 52-й сессии Совета ООН по правам человека провел встречу со своей норвежской коллегой Анникеном Хюитфельдом, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Амир Абдоллахиян в понедельник прибыл во главе политической делегации с рабочим визитом в Женеву, чтобы принять участие в 52-й сессии Совета по правам человека и ежегодной сессии Конференции по разоружению. Иранский министр также выступит с речью на заседании Совета по правам человека.

Замглавы судебной власти и председатель совета по правам человека Казем Гарибабади и представитель МИД Ирана Насер Канани сопровождают Амира Абдоллахияна в ходе визита в Женеву.

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