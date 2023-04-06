Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии подтвердили намерение открыть посольства

Ирана и Саудовская Аравия подтвердили ранее достигнутые договоренности об открытии посольств и консульств. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Ирана и Саудовской Аравии Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда по итогам переговоров в Пекине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны договорились вновь открыть посольства двух стран в согласованные сроки и принять необходимые меры для открытия посольств в Эр-Рияде и Тегеране и консульств в Джидде и Мешхеде", - отмечается в документе, опубликованном в четверг в Telegram-канале МИД Ирана.

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