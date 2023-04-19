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Премьер-министр Пакистана назвал возобновление ирано-саудовских отношений посланием мира

Политика Материалы 19 апреля 2023 17:51 (UTC +04:00)
Премьер-министр Пакистана назвал возобновление ирано-саудовских отношений посланием мира

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Возобновление ирано-саудовских дипломатических отношений в священный месяц Рамадан и обмен делегациями между Тегераном и Эр-Риядом является посланием мира и надежды региону. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Выступая на церемонии ифтара с участием послов мусульманских стран, Шариф заявил, что Пакистан приветствует укрепление отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Указав на недавнюю встречу глав МИД Ирана и Саудовской Аравии, премьер-министр Пакистана заявил, что создание моста для разрешения разногласий между Тегераном и Эр-Риядом является значительным достижением.

Послы Ирана и Саудовской Аравии приняли участие в церемонии ифтара премьер-министра Пакистана.

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