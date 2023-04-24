Президент Ирана совершит турне по африканским странам до конца сентября

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит несколько африканских государств в ближайшие полгода. Об этом в понедельник сообщил глава департамента стран Африки МИД ИРИ Валиулла Мохаммади Насрабади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент в первой половине этого года (до 22 сентября по иранскому календарю) совершит визиты в ряд государств Африки", - заявил Насрабади в интервью агентству ISNA. Сроки поездки согласовываются. В нынешнем году также ожидаются заседания двусторонних комиссий с Бурунди, Кенией, Кот-д'Ивуаром, Сенегалом, Танзанией и ЮАР.

По оценкам директора департамента, в этом году "объем торговли между Ираном и африканскими странами вырастет до $2 млрд". Крупнейший торговый партнер на континенте - Нигерия, товарооборот с которой за последние два года увеличился с $18 до $130 млн. Насрабади также отметил, что в прошлом году исламская республика учредила центры развития торговли в Гане, Камеруне, Кении, Кот-д'Ивуаре, Танзании и Уганде.

В марте этого года в Тегеране прошел Первый саммит по научному и экономическому сотрудничеству Ирана со странами Западной Африки, участники которого обсудили увеличение объема инвестиций, развитие транспортного сообщения, использование иранских технологий, сотрудничество в области добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, устранение барьеров на пути торговли и взаимное снижение таможенных пошлин.