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Президент Ирана совершит турне по африканским странам до конца сентября

Политика Материалы 24 апреля 2023 11:42 (UTC +04:00)
Президент Ирана совершит турне по африканским странам до конца сентября

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Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит несколько африканских государств в ближайшие полгода. Об этом в понедельник сообщил глава департамента стран Африки МИД ИРИ Валиулла Мохаммади Насрабади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент в первой половине этого года (до 22 сентября по иранскому календарю) совершит визиты в ряд государств Африки", - заявил Насрабади в интервью агентству ISNA. Сроки поездки согласовываются. В нынешнем году также ожидаются заседания двусторонних комиссий с Бурунди, Кенией, Кот-д'Ивуаром, Сенегалом, Танзанией и ЮАР.

По оценкам директора департамента, в этом году "объем торговли между Ираном и африканскими странами вырастет до $2 млрд". Крупнейший торговый партнер на континенте - Нигерия, товарооборот с которой за последние два года увеличился с $18 до $130 млн. Насрабади также отметил, что в прошлом году исламская республика учредила центры развития торговли в Гане, Камеруне, Кении, Кот-д'Ивуаре, Танзании и Уганде.

В марте этого года в Тегеране прошел Первый саммит по научному и экономическому сотрудничеству Ирана со странами Западной Африки, участники которого обсудили увеличение объема инвестиций, развитие транспортного сообщения, использование иранских технологий, сотрудничество в области добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, устранение барьеров на пути торговли и взаимное снижение таможенных пошлин.

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