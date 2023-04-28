Иран заявил о намерении чаще участвовать в учениях ВМС со странами ШОС

Иран готов расширять участие в военно-морских учениях со странами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни заявил в пятницу на встрече глав оборонных ведомств стран организации в Нью-Дели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран стремится активнее сотрудничать с членами ШОС в таких областях, как проведение совместных военно-морских учений и обмен информацией в сфере безопасности, в том числе борьбы с терроризмом", - цитирует его агентство Tasnim. Министр обороны также заявил о необходимости создания "Шанхайского пояса морской безопасности" - специального органа в рамках Секретариата ШОС. Этот орган должен будет отвечать за поддержание безопасности на морских торговых путях, прежде всего в Индийском океане, считает Аштияни.