Асад и Раиси подписали меморандум о долгосрочном партнерстве Сирии и Ирана

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Эбрахим Раиси подписали в среду в Дамаске меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщило агентство САНА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, документ предусматривает реализацию плана по торгово-экономическому сотрудничеству, который рассчитан на 20 лет.

Подписаны также соглашения о создании зон свободной торговли, развитии железнодорожного транспорта и воздушном сообщении. Стороны будут осуществлять совместные проекты в нефтегазовой отрасли и сельском хозяйстве.