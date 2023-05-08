Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

Иран приветствовал возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств

Политика Материалы 8 мая 2023 10:23 (UTC +04:00)
Иран приветствовал возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств

Читайте Trend в

Представитель МИД Ирана Насер Канани в понедельник поздравил правительство и народ Сирии с возвращением Сирии в состав Лиги арабских государств, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Устранение разногласий, сближение и синергия между мусульманскими странами имеют положительные результаты в плане стабильности и всеобъемлющего мира и закладывают основу для сокращения иностранного вмешательства в региональные вопросы, и Исламская Республика Иран приветствует такой подход», отметил Канани.

7 мая Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств по итогам внеочередной сессии в Каире принял решение о возобновлении участия Сирийской Арабской Республики в заседаниях Совета и всех структур ЛАГ.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости