Султан Омана Хейсам бен Тарик отправится с визитом в Иран в воскресенье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сообщает информационное агентство Омана.

"Султанат Оман объявил в заявлении, что Хейсам бен Тарик отправится в Иран в следующее воскресенье", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что султан Омана посетит Иран с двухдневным визитом с целью укрепления дружбы между двумя странами, а также укрепления важных отношений и добрососедства.

В заявлении далее говорится, что визит султана Омана в Тегеран является ответом на предыдущее приглашение, направленное ему президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Эта поездка соответствует продолжению консультаций и координации между двумя сторонами с целью обзора региональных событий и международной ситуации.