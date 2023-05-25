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Султан Омана посетит Иран

Политика Материалы 25 мая 2023 00:20 (UTC +04:00)
Султан Омана посетит Иран

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Султан Омана Хейсам бен Тарик отправится с визитом в Иран в воскресенье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сообщает информационное агентство Омана.

"Султанат Оман объявил в заявлении, что Хейсам бен Тарик отправится в Иран в следующее воскресенье", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что султан Омана посетит Иран с двухдневным визитом с целью укрепления дружбы между двумя странами, а также укрепления важных отношений и добрососедства.

В заявлении далее говорится, что визит султана Омана в Тегеран является ответом на предыдущее приглашение, направленное ему президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Эта поездка соответствует продолжению консультаций и координации между двумя сторонами с целью обзора региональных событий и международной ситуации.

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