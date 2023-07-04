Иран выразил готовность к расширению связей с ЮАР

БАКУ /Trend/ - Между министрами иностранных дел Ирана и ЮАР Хосейном Амиром Абдоллахианом и Наледи Пандор состоялся телефонный разговор.

Как передает Trend, в ходе разговора глава МИД Ирана выразил готовность своей страны к всестороннему расширению двусторонних отношений с Преторией.

Стороны также обсудили обсудили состояние двусторонних отношений и пути их развития.

Иранский министр также выразил удовлетворение назначением даты проведения совместной экономической комиссии между двумя странами.

Министры иностранных дел двух стран также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.