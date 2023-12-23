Президенты Египта и Ирана обсудили ситуацию в Газе

БАКУ /Trend/ - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Ирана Ибрагим Раиси провели телефонный разговор, передает Trend.

Согласно информации, в ходе разговоры главы государств обсудили укрепление двусторонних отношений и ситуацию в секторе Газа.

Сообщается, стороны договорились предпринять "серьезные шаги для разрешения нерешенных вопросов между ними". В ходе разговора также затронули тему развития обстановки в секторе Газа, подчеркнув "важность поддержания единства исламских стран". Этот телефонный разговор стал первым после переизбрания президента Абделя Фаттаха ас-Сиси на посту главы Египта.