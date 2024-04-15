Удар по Израилю был проведен в рамках права на самооборону - постпред Ирана в ООН

БАКУ /Trend/ - Ответный удар Ирана был выполнены в рамках его неотъемлемого права на самооборону, изложенного в Уставе Организации Объединенных Наций.

Как передает Trend, об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказал постоянный представитель Ирана Амир Саид Иравани.

"Удары были осуществлены исключительно в рамках неотъемлемого права Ирана на самооборону, изложенного в Уставе Организации Объединенных Наций и признанного международным правом", - сказал он.

Он отметил, что данные действия были необходимыми, удары нацелены исключительно на военные цели, и были осуществлены с большой осторожностью, чтобы уменьшить вероятность дальнейшей эскалации и предотвратить возможный ущерб для гражданского населения.