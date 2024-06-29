Объявлен окончательный результат президентских выборов в Иране

БАКУ /Trend/ - На прошедших накануне (28 июня) в Иране президентских выборах 14-го созыва в голосовании приняли участие 24,5 миллиона избирателей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил представитель Избирательного штаба при министерстве внутренних дел Ирана Мохсун Эслами.

По словам М.Эслами, явка избирателей на внеочередных президентских выборах составила 40%.

Эслами добавил, что окончательный результат должен быть утвержден Советом по конституционному надзору Ирана.

"Таким образом, поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 5 июля состоится 2-й тур президентских выборов между Масудом Пезешкияном и Саидом Джалили", - подчеркнул он.

Согласно результатам голосования, экс-министр здравоохранения и представитель лагеря "реформаторов" Масуд Пезешкиян набрал 10,4 миллиона голосов, представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили - 9,47 миллиона голосов, председатель парламента Ирана Мохаммед Бакир Галибаф - 3,38 миллиона голосов, а бывший глава министерств внутренних дел и юстиции, консерватор Мустафа Пурмохаммади - 206 тысяч голосов.

Отметим, что в настоящее время в Иране избирательным правом обладают 61 452 321 человек.

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