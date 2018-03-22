На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду в иранской провинции Хормозган на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 20.41 по времени UTC среды. Эпицентр располагался в 51 километре к северо-востоку от города Бендер-Аббас, который находится на берегу Персидского залива. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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