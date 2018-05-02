Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100 человек

2 мая 2018 18:20 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 105 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 76 пострадавших.

Среди пострадавших 32 человека были госпитализированы, 65 находятся на амбулаторном лечении. Остальным понадобилась лишь помощь медиков на месте.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07.08 мск к северо-западу от города Ясудж. Представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди заявил РИА Новости, что в результате землетрясения был нанесен материальный ущерб инфраструктуре и электросети.

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