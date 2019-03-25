Более 110 тыс человек спасены от наводнений в Иране (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - За последние десять дней в Иране оказана помощь более 113 тысячам человек, пострадавшим от наводнений, которым подверглись 13 провинций страны. Об этом сказал председатель Организации помощи и спасения Общества Красного полумесяца Муртаза Салими, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал Общества.

По словам Салими, в медпункты были доставлены 922 человека, которые пострадали от селей и наводнений.

Зампред организации Шахин Фатхи добавил, что за минувшие сутки 13 иранских провинций подверглись сильному снегопаду, метелям и наводнениям: «За день помощь была оказана 1530 лицам, проживающим в 34 городах, селах и горных территориях, 200 человек были размещены во временных убежищах».

К тяжелым последствиям привели сели и в провинции Лорестан.

Согласно метеосводкам, такая ситуация в Иране сохранится до 27 марта

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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