В Иране произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В южной иранской провинции Фарс произошло землетрясение силой 4,7 балла.

Об этом сказали в Сейсмоцентре Института геофизики Тегеранского университета, сообщает в субботу Trend.

Землетрясение произошло в 18 километрах от города Хане Зинйан.

Подземные толчки, произошедшие на глубине 10 километров, были зарегистрированы в 12:18 по местному времени.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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