Число пострадавших в Иране при землетрясениях достигло 104 человек

Число пострадавших в иранском округе Хой в результате двух землетрясений, произошедших в воскресенье, достигло 104 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA.

"Окончательное число пострадавших в двух вчерашних землетрясениях в этом округе достигло 104 человек", - приводит агентство слова главы медицинского института в Хое.

Помимо сообщений о пострадавших, агентство также опубликовало информацию о полном или частичном разрушении жилых помещений в 43 населенных пунктах округов Хой и Сельмас.

Сообщалось, что на востоке Турции в результате землетрясений погибли девять человек, по меньшей мере 50 пострадали.

Два землетрясения произошли в Иране 23 февраля. Первое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией в 05.52 по времени UTC. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров. Второе землетрясение в том же районе магнитудой 6,0 было зафиксировано в 16.00 по времени UTC. Очаг залегал на глубине 10 километров.