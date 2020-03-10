В Иране число погибших из-за алкогольного отравления достигло 36

Число скончавшихся в результате отравления контрафактным алкоголем в иранской провинции Хузестан возросло до 36 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB.

"К сожалению, к сегодняшнему утру 36 человек скончались в Хузестане в результате употребления контрафактного алкоголя", - заявил представитель университета.

Он отметил, что за последние сутки в больницы провинции обратились с алкогольным отравлением 170 человек. Он добавил, что средний возраст скончавшихся 31 год.

Ранее сообщалось о 20 погибших в Хузестане.

Кроме того, в понедельник прокуратура провинции Альборз неподалеку от Тегерана сообщила о гибели семи человек, отравившихся метиловым спиртом. В заявлении указывалось, что погибшие почерпнули информацию из интернета, думая, что метанол поможет им как лекарство от коронавируса.