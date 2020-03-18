В Иране 147 человек погибли от коронавируса за сутки
Число жертв коронавируса в Иране достигло 1135, всего в стране зарегистрирован 17 361 случай заражения. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.
"Зафиксировано 1192 новых случаев заражения коронавирусом, с учетом этих данных общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 17 361. К счастью, выздоровели 5710 человек. К сожалению, за сутки скончались 147 человек, всего жертв 1135", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.
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